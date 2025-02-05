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خارج الحدود

طائرة ركاب يابانية تصطدم بأخرى أمريكية في مطار سياتل

اصطدام طائرة ركاب
اصطدام طائرة ركاب يابانية بأخرى أمريكية في مطار سياتل، فيتو

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة أمريكية تابعة لشركة دلتا في مطار سياتل الأمريكي.

 

اصطدام طائرة ركاب يابانية بأخرى أمريكية في مطار سياتل

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية تسير عبر مدرج المطار في مطار سياتل تاكوما صباح اليوم الأربعاء، ما أدى لاصطدامها بطائرة متوقفة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، ووفق وسائل إعلام أمريكية فإن الطائرات تضررت لكن لم يصب أحد بأذى من الركاب.

وقع الحادث في الساعة 10:17 صباحًا، حسبما أعلن مطار سياتل الأمريكي على موقع إكس، حيث اصطدم جناح الطائرة اليابانية بذيل طائرة دلتا المتوقفة أثناء مرورها.

وأظهرت صور من مدرج المطار نشرها مسافرون على وسائل التواصل الاجتماعي جناح الخطوط الجوية اليابانية في منتصف الطريق عبر ذيل طائرة دلتا.

وكتب أحد ركاب الطائرة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كنا نجلس على مدرج المطار في سياتل وركضت إلينا طائرة أخرى، مقطعة بشكل عرضي إلى ذيلنا. مخيف جدًّا".

ووفق وسائل الإعلام الأمريكية، تم إجلاء ركاب على متن رحلة من هيوستن إلى نيويورك يونايتد إيرلاينز بعد أن اشتعلت النيران في طائرة على المدرج.

وقال المطار، إن الحادث كان له تأثير ضئيل في عمليات المطار.

قبل أسبوع واحد فقط، قُتل 67 شخصًا عندما اصطدمت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي بطائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز أثناء هبوطها في مطار ريغان الوطني.

وبعد يومين في فيلادلفيا، سقطت طائرة إسعاف تقل ستة أشخاص في شارع مزدحم وانفجرت - مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة.

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