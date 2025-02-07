وكيل رياضة الجيزة يختتم مبادرة "أجازتك × مركز شباب" من ميت عقبة

أختتم الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، مبادرة "أجازتك × مركز شباب" اليوم الجمعة السابع من فبراير 2025، من مركز شباب ميت عقبة التابع لإدارة شباب العجوزة بحضورعدد كبير من المترددين والمستفيدين باختلاف أعمارهم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

تم تنفيذ المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز دور مراكز الشباب في استغلال أوقات فراغ النشء والشباب خلال أجازة منتصف العام، كما تأتي استكمالًا للمبادرة الرئاسية "بداية " لبناء الإنسان ورؤية مصر 2030.

بدأ حفل الختام باستقبال السيد وكيل الوزارة يرافقه د.ايمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب باصطفاف للكشافة والجوالة،وشباب أندية التطوع، تلاه استعراض لفرق الكاراتيه بالملعب ثم تفقد معسكر ومعرض الكشافة والجوالة، أعقب ذلك توجه وكيل الوزارة إلى ملعب النجيل الصناعي لمشاهدة تدريبات فرق المركز مع متابعة نهائي دوري للطلائع، كما تفقد فصول محو الأمية وأثنى على تنوع أنشطة بالمركز والإقبال الكثيف من قبل النشء والشباب على ممارسة الألعاب.



وبعد انتهاء الجولة توجه الدكتور محمود الصبروط إلى المنصة لتكريم الفريق الفائز وقبل التكريم قدم المركز فقرة فنية للتنورة،ثم بدأ بتكريم المتميزين واختتم اليوم بتكريم العمال وهم الجنود المتميزين في مركز الشباب لما لهم من دور كبير في الحفاظ على النظام والنظافة داخل المركز منذ أعوام طويله مما جعلها فقرة تحمل اسم "العرفان بالجميل"، وانتهى اليوم بتسليم بعض الدروع الرمزية.

استهدفت المبادرة توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من النشء والشباب خلال فترة الإجازة،حيث تعد مراكز الشباب بمثابة الحصن الآمن لهم، وتلعب دورًا محوريًا في استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، سواء على المستوى الشخصي من خلال تنمية مهاراتهم الرياضية والثقافية، أو على المستوى المجتمعي بإعداد جيل واعٍ ومسؤول.



كذلك تحقيق التفاعل الإيجابي بينهم، يسهم في الحفاظ عليهم من التأثيرات السلبية واستغلال طاقتهم بالشكل الأمثل.

حققت المبادرة رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع الفئات والأعمار، تحقق طموحاتهم وتسطر فرحتهم.

وأكد الصبروط خلال فترة المبادرة على أن الدولة ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالجيزة تبذل جهودًا مستمرة لتطوير مراكز الشباب ودعم الأنشطة بها، لتكون متنفسًا مثاليًا وآمنًا للنشء والشباب، كما أوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة استراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر المستقبلية.

رافق وكيل الوزارة بالاحتفال الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشئون الشباب، إسلام يس مدير إدارة شباب العجوزة، أشرف على الاحتفال الهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب، إدارة العلاقات العامة والإعلام، وهيئة التنفيذ بقيادة ك.محمود دعبس المدير التنفيذي للمركز وبحضور أميرة أبو النجاح معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب، وعدد كبير من مديري الإدارات المركزية والفرعية.



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