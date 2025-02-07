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رياضة

المقاولون 2010 يحقق فوزًا مثيرًا على بلدية المحلة في دوري الجمهورية

المقاولون العرب 2010
المقاولون العرب 2010 وبلدية المحلة في دوري الجمهورية

فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2010 على فريق بلدية المحلة في مباراة مثيرة  بنتيجة 2-1. أحرز أهداف المباراة كل من أحمد بهاء وياسين أبو زيد، ليعزز الفريق موقعه في دوري بطولة الجمهورية.

المباراة أقيمت على ملعب المقاولون، حيث قدم اللاعبون أداءً قويًا تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو، مشرف فرق الشباب والناشئين.

قاد الفريق فنيًا الكابتن هيثم حسين، بمساعدة الكابتن محمد السيد كمدرب، والكابتن محمود عبد الله كمدرب لحراس المرمى، والكابتن محمد صبري كمخطط للأحمال، والكابتن محمد سمير إداري الفريق، والكابتن علي حسن اخصائي إصابات الملاعب.

نظام بطولات الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰


ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية وفي حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.

الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية 


يتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.


تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط


بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد  الفريق الفائز.

في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية ( مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم  لتحديد الترتيب.
 

النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.

نظام الصعود والهبوط لدوري الجمهورية (أ)


الفريق الحائز علي المركز الأول في بطولات الجمهورية القسم الثاني (أ)  يصعد مباشره الى دوري الجمهورية للناشئين (أ) للقسم الأول موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥

مواليد 2005: يتم هبوط الأندية ( ٥ ) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى دورى القسم الثاني (1) الموسم المقبل.

مواليد 2007: يتم هبوط الأندية (1) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى
دوري القسم الثاني (1) الموسم القادم.

موالید ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰: يتم هبوط (۳) ) أندية الأخيرة من بطولات الجمهورية للشباب والناشئين إلى بطولة القسم الثاني (1) الموسم التالي.

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المقاولون العرب بلدية المحلة دوري بطولة الجمهورية

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