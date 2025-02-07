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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو

ليفربول ونيوكاسل،
ليفربول ونيوكاسل، فيتو

تأهل فريق ليفربول إلى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، بعد فوزه الكبير ضد توتنهام 4-0 في لقاء العودة بنصف النهائي.

 

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو

يستضيف ملعب "ويمبلي" نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس كاراباو، بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد، وذلك يوم الأحد 16 مارس القادم، وسيتم تحديد التوقيت في وقت لاحق.

وتمكن ليفربول من تحقيق فوز عريض على توتنهام، بأربعة أهداف دون رد، حيث سجل محمد صلاح هدفًا من ضربة جزاء وصنع آخر ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة 4-1.

بينما فاز نيوكاسل يونايتد على آرسنال، في المباراة الأخرى في نصف النهائي، بنتيجة 4/0 بمجموع الذهاب والإياب.

وعلى صعيد آخر يستعد ليفربول لمباراة بليموث أرجايل في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.


ويتصدر ليفربول جدول  الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بفارق 6 نقاط عن آرسنال، ويمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون سيخوضها يوم الأربعاء المقبل على ملعب "جوديسون بارك".

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