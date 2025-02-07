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رياضة

أحمد بلال: كولر سبب تألق إمام عاشور وأنصح محمد عبد الله بالرحيل

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سبب تألق إمام عاشور.


وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "طريقة لعب الأهلي بـ 3 لاعبين في خط الدفاع، منح الفريق قوة هجومية أكبر في المباريات الماضية، والأهلي دائمًا يلعب للهجوم".


وتابع:" إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري، وأصبح قادر على اللعب في جميع المركز الهجومية، وكولر غير من مركزه في الأهلي، وهذا فارق جدا مع اللاعب هذا الموسم".

كريم الدبيس لاعب رائع

وشدد:" كريم الدبيس لاعب رائع، وعنده رؤية وحلول في الملعب ويجيد لعب العرضيات، وسيشكل جبهة قوية مع علي معلول في الأهلي، في حالة مشاركة معلول في مركز الجناح".


وأكمل:" كولر يفعل شيئًا غريبًا في كل مباراة، بمشاركة 4 لاعبين في الشوط الثاني لا يشاركون بشكل أساسي، وهو ما يساهم في تراجع مستوى الفريق، ولا أعرف السر في ذلك وهل عايز يقول عايز صفقات جديدة ولا يوجد ناشئون في الفريق؟".


وأوضح:" محمد عبدالله، لاعب جيد، ولكنه يحتاج لخوض تجربة أحمد عبد القادر بالإعارة والمشاركة في المباريات بشكل مستمر، لأنه فرصته صعبة مع الأهلي في الفترة القادمة".

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أحمد بلال كولر إمام عاشور محمد عبدالله الأهلي النادي الأهلي

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