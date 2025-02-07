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رياضة

عبد الملك: غزل المحلة كان قريب من ضم عادل بولبينة مقابل مليون دولار

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن نادي غزل المحلة، دخل في مفاوضات لضم الجزائري عادل بولبينة في الصيف الماضي.


وقال عيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "عادل بولبينة، لاعب جيد وكنت أتابعه لضمه في غزل المحلة، ولكن ناديه رفضه رحيله وأكد أنه سيرحل لأوروبا وطلب مليون دولار لرحيله، والمحلة كان عارض 200 ألف دولار".


وتابع: "عادل بولبينة كان سيكون صفقة قوية لنادي الزمالك، في حالة اكتمالها لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة وشرس أمام المرمى".


وشدد: "الزمالك يفاوض جناح أجنبي، في الوقت الحالي، والأنجولي جيلسون دالا هداف الوكرة القطري كان سيضيف لنادي الزمالك كثيرًا".


وأتم:" صلاح مصدق، لاعب جيد وسيفرق مع الزمالك، وكنت أتابعه لضمه لنادي غزل المحلة، وسيكون صفقة إيجابية للفريق".

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