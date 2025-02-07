الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل مصنع براويز في القليوبية

الحماية المدنية،
الحماية المدنية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق داخل مصنع براويز بمنطقة أبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل مصنع براويز بمنطقة أبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية.

6 سيارات للسيطرة على حريق داخل مصنع براويز بالقناطر الخيرية القليوبية 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن الحريق شب داخل مصنع براويز بمنطقة أبو الغيط وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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