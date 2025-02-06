الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لفكهانى بتهمة الإتجار في الهيروين والحشيش بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 10 سنوات لفكهانى لاتجاره في الهيروين والحشيش وحيازة أسلحة نارية ومقاومة موظفيين عموميين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جنايات شبرا الخيمة تستكمل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب

لاتهامه بقتل طفل خنقا، جنايات شبرا الخيمة تحيل نقاشا للمفتي

جنايات شبرا الخيمة تقضي بالسجن المشدد

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

 

إحالة النيابة العامة المتهم الي جنايات شبرا الخيمة :- "امام.ا.م.م.ا" ٣٥ سنة - فكهاني، في القضية رقم ۱۷۱۱۲ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٩٩٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٩/١١ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية احرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

إستطرد أمر الإحالة ان المتهم احرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة ان المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن" فرد خرطوش" و"طلقة" مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

قاوم السلطات وتاجر بالمخدرات المشد لفكهاني بالقليوبية

أختتم امر الاحالة جنايات شبرا الخيمة  ان المتهم قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات الا وهم النقيب / أحمد خليل - معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة وآخرين من رجال الشرطة السريين وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم بأن أشهر في وجههم سلاحًا ناريًا ( فرد خرطوش ) ومطلقًا صوبهم به لإرهابهم قاصدًا منعهم من ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قسم اول شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا

مواد متعلقة

قضية الدارك ويب، إحالة أوراق المتهم الأول في مقتل طفل شبرا الخيمة إلى المفتي

جنايات شبرا الخيمة تستكمل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب

لاتهامه بقتل طفل خنقا، جنايات شبرا الخيمة تحيل نقاشا للمفتي

جنايات شبرا تقضي بالسجن المشدد 15 عاما لمحامٍ مزيف وصاحب شركة توكيلات

ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

رئيس بارادو الجزائري يحسم موقف انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك

السعودية تلغي قرار إلزام المعتمرين بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

موعد حفل زفاف أحمد سعد وعلياء البسيوني

منوعات

المزيد

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما دلالة ذكر السيدة مريم بين الأنبياء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف يمكن استغلال شهر شعبان في استقبال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية