المشدد 10 سنوات لفكهانى بتهمة الإتجار في الهيروين والحشيش بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 10 سنوات لفكهانى لاتجاره في الهيروين والحشيش وحيازة أسلحة نارية ومقاومة موظفيين عموميين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جنايات شبرا الخيمة تقضي بالسجن المشدد

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

إحالة النيابة العامة المتهم الي جنايات شبرا الخيمة :- "امام.ا.م.م.ا" ٣٥ سنة - فكهاني، في القضية رقم ۱۷۱۱۲ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٩٩٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٩/١١ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية احرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

إستطرد أمر الإحالة ان المتهم احرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة ان المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن" فرد خرطوش" و"طلقة" مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

قاوم السلطات وتاجر بالمخدرات المشد لفكهاني بالقليوبية

أختتم امر الاحالة جنايات شبرا الخيمة ان المتهم قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات الا وهم النقيب / أحمد خليل - معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة وآخرين من رجال الشرطة السريين وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم بأن أشهر في وجههم سلاحًا ناريًا ( فرد خرطوش ) ومطلقًا صوبهم به لإرهابهم قاصدًا منعهم من ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.

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