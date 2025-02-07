ضبط طن ونصف الطن بسكويت وشيكولاته داخل مصنعين بمزرعة دواجن بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مفاجئة علي أحد المصانع بكفر شكر، تم خلالها ضبط طن ونصف الطن من بسكويت غير مدون عليها تاريخ إنتاج ومتغيرة الخواص، وتم تصنيعها في مكان غير مرخص، وبه خطر داهم علي الصحة العامة.

ضبط مصنع حلويات داخل مزرعة دواجن بالقليوبية

وتم سحب عينات عشوائية من منتجات مصنع شيكولاته وحلويات داخل مزرعة دواجن بالقليوبية وإرسالها للفحص بالمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجار العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية وتم تحرير محضر لعدم استيفاء المطعم للشروط الصحية، وتحرير محاضر للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية، والتوصية بغلق المصنع لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وعدم استيفائه للشروط الصحية المقررة

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية؛ محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية تأتي الخطوة في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك

وكيل صحة القليوبية: الرقابة الصحية علي جميع متداولي الأغذية

وبناء علي توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية علي جميع متداولي الأغذية علي مستوى المحافظة دون استثناء

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