محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية بنسبة نجاح 81.3 %.

كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 86.8 %.

جاء ذلك بحضور مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية المتميزة مؤكدًا ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.



ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات الإعدادية محافظة القليوبية (122926) طالبا وطالبة وعدد (3330) طالبا وطالبة للإعدادية المهنية وعدد (8) طلاب مكفوفين وعدد (41) لطلاب الصم وضعاف السمع، والحاضر منهم 119712 طالبا وطالبة اعدادية عامة و2506 إعدادية مهنية.

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