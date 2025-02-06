الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لشخصين بمقهى وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل وعامل بمقهى وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في الحشيش المخدر وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

قضية الدارك ويب، إحالة أوراق المتهم الأول في مقتل طفل شبرا الخيمة إلى المفتي

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة في قضية الدارك ويب

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

 

أحالت النيابة العامة المتهمين بـالقليوبية:- "حسام ح ع" ٢٨ سنة عامل، و"فارس ز وز" ١٧ سنه: عامل بمقهي، في الجناية رقم ٣٢٤٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان العبور، والمقيدة برقم ٢٤٢٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/١٧ بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفل تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم تجاوز سنه ثماني عشرة سنه المتهمان أحرزا جوهرًا مخدرًا ( حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرزا أسلحة بيضاء بدون ترخيص (مطواة، کتر).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا قتل طفل شبرا الخيمة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية طفل شبرا الخيمة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال في القليوبية

قضية الدارك ويب، إحالة أوراق المتهم الأول في مقتل طفل شبرا الخيمة إلى المفتي

علي طريقة سبايدر مان، لص يتسلق عقار في شبرا الخيمة هربا من الأهالي

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في شبرا الخيمة

ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

رئيس بارادو الجزائري يحسم موقف انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك

السعودية تلغي قرار إلزام المعتمرين بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

موعد حفل زفاف أحمد سعد وعلياء البسيوني

منوعات

المزيد

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما دلالة ذكر السيدة مريم بين الأنبياء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف يمكن استغلال شهر شعبان في استقبال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية