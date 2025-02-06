المشدد 10 سنوات لشخصين بمقهى وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل وعامل بمقهى وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في الحشيش المخدر وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة المتهمين بـالقليوبية:- "حسام ح ع" ٢٨ سنة عامل، و"فارس ز وز" ١٧ سنه: عامل بمقهي، في الجناية رقم ٣٢٤٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان العبور، والمقيدة برقم ٢٤٢٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/١٧ بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفل تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم تجاوز سنه ثماني عشرة سنه المتهمان أحرزا جوهرًا مخدرًا ( حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرزا أسلحة بيضاء بدون ترخيص (مطواة، کتر).

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