الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

التحفظ علي سائق أتوبيس رحلات دهس 4 أشخاص في منشأة ناصر

تصادم أتوبيس بأشخاص
تصادم أتوبيس بأشخاص في منشأة ناصر،فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية علي سائق اتوبيس رحلات تسبب في مصرع شخصين وإصابة آخرين  في منطقة دير سمعان التابعة لمنطقة منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، إثر تصادم الأتوبيس بهم أثناء توقفهم علي جانبي الطريق 

واشارت التحريات الأولية إلى حدوث خلل في فرامل الأتوبيس.

ويواصل رجال الأمن تكثيف جهودها في جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات الموجودة بمكان الحادث للوقوف علي الأسباب ومدى مسئولية السائق في الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث دهس أتوبيس لعدد من الأشخاص في منطقة دير سمعان بمنشأة ناصر، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، بعد أن صدم الضحايا نتيجة خلل في الفرامل.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل جثتي المتوفيين إلى المشرحة تحت إشراف النيابة العامة.

 

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الأجهزة الأمنية اتوبيس سياحى بمحافظة القاهرة فرامل الاتوبيس

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