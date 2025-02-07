الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

التحفظ على سائق تسبب في إصابة 6 أشخاص بطريق بدر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تحفظت الخدمات المرورية بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة علي سائق سيارة نقل انقلبت أعلى الطريق فى مدينة بدر،مما تسبب في إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.


ولقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث أعلى الطريق فى مدينة بدر، وانتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

 

حادث تصادم بين سيارة المتهم ودراجة نارية بالقاهرة 

وعلب جانب آخر كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة المتهم ودراجة نارية كان يقودها المجني عليه على طريق مصر السويس، وأسفرت عن مصرع الأخير.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة.

وقال المتهم إنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس، انحرفت الدراجة النارية التي كان يقودها المجني عليه بشكل مفاجئ أمامه، مما حال دون تفاديه الاصطدام ووقع الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الخدمات المرورية البحث الجنائي القاهرة غرفة عمليات النجدة

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