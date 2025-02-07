شملت السعودية، ليلة سخرية نتنياهو من الدول العربية والإسلامية (فيديو)

أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، حوارا مع قناة عبرية، على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تطرق فيه إلى العدوان على غزة، وشمل الحوار سخرية من الواقع العربي وشعور بالتمدد فى الإقليم نتيجة حالة الصمت المطبق على ما جرى ويجري بالقطاع والاكتفاء ببيانات التنديد التى لم تعد تهز تل أبيب.

نتنياهو يهدد قطر بسبب إدارة قناة الجزيرة

تطرق نتنياهو إلى دولة قطر، خلال حواره مع القناة الـ 14 العبرية، ولم تخلو نبرته من تهديدات مبطنة لنظام الأمير الشيخ تميم بن حمد، وطالب قطر بالاختيار تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد.

قناة الجزيرة، فيتو

وأضاف نتنياهو، أنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن "مختطفينا"، لكن لا يمكن تجاهل أن الدوحة تدير قناة الجزيرة التي تحرض العالم العربي والإسلامي، على حد زعمه.

شرط السعودية لإقامة دولة فلسطينية

لم تسلم المملكة العربية السعودية، من تصريحات نتنياهو المستفزة، وفى سياق رده على شرط الرياض إقامة الدولة الفلسطينية، سخر رئيس وزراء الاحتلال من الطلب، مؤكدا استحالة إقامة دولة للشعب الفلسطينى زاعما أنها ستكون جائزة للإرهاب، واستخدام حكم حماس لقطاع غزة فزاعة للتهرب من الشرط السعودي.

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية



نتنياهو فقد مكابحه:

يقول

"لا مانع لدي بإقامة الدولة الفلسطينية في السعوديه،لديهم مناطق شاسعة " pic.twitter.com/k6H4uAxKpL — اسرائيل من الداخل-أحمد ابو غوش (@from7october) February 6, 2025

وبسخرية مثيرة للانتباه، قال نتنياهو: "لا مانع لدي بإقامة دولة فلسطينية في السعودية، لديهم مناطق شاسعة يمكنهم إقامتها هناك".

إيران ورئيس لبنان وتعيين أحمد الشر

كالعادة أيضا، تطرق نتنياهو إلى إيران التى يستغل اسمها فى تبرير أفعالها الإجرامية، لقد غيرنا وجه الشرق الأوسط. وكسرنا المحور الإيراني، ولم نستأصله بعد، فهو لا يزال موجودًا ولكنه تضرر وانكسر، والآن يتيح لنا فرصًا

وتابع نتنياهو، في لبنان تم انتخاب رئيس جديد -جوزيف عون-، وما كان ذلك هذا ليحدث لو كان حسن نصر الله على قيد الحياة.

في سوريا، سقط بشار الأسد، -تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد-، وما كان ذلك ليحدث لو لم نوجه هذه الضربة الحاسمة لحزب الله، والتي أصابت أيضًا معظم صواريخه".

دور معسكر السلام العربي والموقف من اتفاقيات أوسلو

وفى معرض إجابته على سؤال حول اتفاقية أوسلو ووضع السلطة الفلسطينية، قال نتنياهو: "أعتقد أنني أستطيع أن أفكر في العالم الإسلامي والعالم العربي.، ولكن من أجل إدراك ذلك، ما هو تصور ما يسمى بـ"معسكر السلام" طوال هذه السنوات؟ أنهم لم يجلبوا السلام، لقد جلبوا اتفاقيات أوسلو الرهيبة التي جلبت لنا الكوارث، معسكر السلام لم يجلب السلام. لقد زعمت أنه يتعين علينا أن نفعل ذلك بطريقة مختلفة.

فلسطين، فيتو

ولكي يتحقق هذا السلام يجب على إسرائيل أولًا أن تكون قوية جدًا.

واستطرد، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حققنا أربع اتفاقيات سلام في أربعة أشهر، وهو ما لم نحققه منذ عقود، فإذا كنا نعلم أولًا وقبل كل شيء أن إسرائيل يجب أن تكون قوية جدًا، فإن فكرة أن أحدًا يستطيع تدميرنا هي فكرة غير واردة.

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