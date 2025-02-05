ترامب يهدد بمحو إيران من الوجود حال تورطها في اغتياله

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، بـ"محو إيران من الوجود" في حال تورطت في اغتياله، لكنه في الوقت ذاته أبدى استعدادًا للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "تركت تعليمات، إذا فعلوا ذلك فسيتم محوهم من الوجود، ولن يتبقى منهم شيء".

وأعلن ترامب أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، بسبب "محاولتها تطوير أسلحة نووية"، لكن قال إنه يأمل ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام هذه السياسة.

عقوبات صارمة على إيران

جاءت هذه التعليقات أثناء توقيعه مذكرة لإعادة فرض سياسة عقوبات صارمة على إيران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى.

وقال مساعد في البيت الأبيض لترامب أثناء التوقيع، إن المذكرة تكلف كل وزارة في الإدارة الأمريكية بصياغة عقوبات على إيران، خاصة في ما يتعلق بأنشطتها النووية.

وأضاف المساعد أن هذا سيمنح ترامب "كل الأدوات الممكنة" لمنع إيران من أن تكون "جهة فاعلة مؤذية".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن بعض الأسف إزاء الإجراءات الصارمة، قائلًا: "هذا أمر أشعر بالانزعاج بشأنه. الجميع يريدون مني التوقيع عليه. سأفعل ذلك. إنه شديد للغاية على إيران".

وتابع: "آمل ألا أضطر إلى استخدامه كثيرًا. أنا غير سعيد بفعل ذلك، لكن ليس لدي الكثير من الخيارات لأننا يجب أن نكون أقوياء".

وأضاف ترامب: "سنرى ما إذا كان بوسعنا الوصول إلى ترتيب أم لا. سنعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران ويمكن للجميع أن يعيشوا معا".

ومن جهة أخرى، أبدى الرئيس الأمريكي استعداده للاجتماع مع بزشكيان، لمحاولة إقناع طهران بالتخلي عما تقول واشنطن إنها جهود لامتلاك سلاح نووي.

وأوضح ترامب أن إيران "قريبة جدًّا من امتلاك سلاح نووي"، وأن "الولايات المتحدة لديها الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى".

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