نفت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الإثنين، تقارير بشأن إرسال حقائب أموال إلى لبنان، ووصفتها بأنها تشويه إعلامي من إسرائيل لعرقلة إعادة الإعمار.

إيران تنفي إرسال حقائب أموال إلى لبنان

وكانت إسرائيل قد قدمت شكوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار في لبنان تتحدث عن قيام دبلوماسيين إيرانيين وأشخاص آخرين بتسليم حقائب تحتوي على عشرات الملايين من الدولارات نقدا إلى "حزب الله".

إسرائيل تتهم إيران وتركيا بنقل أموال إلى لبنان

وزعمت دولة الاحتلال أن إيران تحاول إحياء حزب الله، التي تضررت بشدة نتيجة الحرب مع إسرائيل.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله: "إسرائيل أشارت إلى أن مبعوثين إيرانيين كانوا يسافرون من طهران إلى مطار بيروت الدولي حاملين حقائب مملوءة بالدولارات".

بالإضافة إلى ذلك، قالت إسرائيل في شكواها: إن أشخاصا يحملون الجنسية التركية "استخدموا أيضا لنقل الأموال جوا من إسطنبول إلى بيروت".

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