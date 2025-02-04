وزير الخارجية القطري عقب لقاء الرئيس اللبناني: نسعى لتنفيذ المرحلة الثانية باتفاق غزة

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء إن زيارته اليوم إلى لبنان هي زيارة دعم من دولة قطر، مجددا الترحيب بانتخاب جوزيف عون رئيسًا.

وزير الخارجية القطري يتلقى جوزيف عون

وقال وزير الخارجية القطري، بعد لقائه جوزيف عون في قصر بعبدا: "نتطلع لاستكمال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتحقيق آمال الشعب اللبناني، وأكدنا التزامنا باستمرار دعم القوّات المسلّحة اللبنانية".

وزير خارجية قطر يزور لبنان، فيتو

وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على "ضرورة تطبيق القرار 1701 ليستعيد لبنان سيادته أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب".

وزير خارجية قطر يؤكد رفض خروقات الاحتلال الإسرائيلي

وأكد وزير الخارجية القطري، على رفض بلاده خروقات الاحتلال الإسرائيلى لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية.

ولفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إلى أن دولة قطر ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان، متابعًا: "نتطلّع إلى تحقيق شراكة مع لبنان".

وختم وزير الخارجية القطري قائلا: "نسعى إلى تحقيق كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ المرحلة الثانية".

وكان رئيس وزراء قطر محمد قد وصل مع وفد إلى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة رسمية إلى لبنان.

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