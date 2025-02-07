الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

إصابة 6 أشخاص في اشتباكات بين العشائر اللبنانية وإدارة العمليات العسكرية السورية

الفصائل السورية،
الفصائل السورية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن اشتباكات اندلعت بين أبناء العشائر اللبنانية وعناصر من إدارة العمليات العسكرية السورية عند الحدود اللبنانية وسط أنباء عن سقوط 6 إصابات من أبناء العشائر.

الاشتباكات بين أبناء العشائر اللبنانية وإدارة العمليات العسكرية السورية
 

وفي السياق ذاته ذكر المكتب الإعلامي التابع للحكومة السورية في محافظة حمص، في بيان صادر عنه:" أن إدارة أمن الحدود شنت حملة موسعة في قرية حاويك، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات، ما أسفر عن اختطاف عنصرين من القوات السورية".

وأمس الخميس جرت عملية تبادل للأسرى بين العشائر اللبنانية على الحدود السورية وإدارة العمليات العسكرية السورية بعد وقف الاشتباكات. 

عملية تبادل بين إدارة العمليات العسكرية السورية والعشائر اللبنانية 

وأفادت تقارير إعلامية بأن إدارة العمليات العسكرية "سلمت معتقلين اثنين وتسلمت جريحين وجثة أحد مقاتليها وأفرجت عن 16 امرأة وطفلا في بلدة العقربية".

يذكر أن الاشتباكات اندلعت في بلدة حاويك السورية في ريف القصير غرب حمص، الحدودية مع لبنان، والتي يسكنها لبنانيون خصوصا من عشيرتي زعيتر وجعفر.

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سوريا لبنان حمص

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