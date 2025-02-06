ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي حلق في أجواء الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدا والعاصمة بيروت.

غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

وقالت التقارير إن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء البقاع وبعلبك شرقي لبنان، وغارات إسرائيلية تستهدف مناطق بالجنوب اللبناني والسلسلة الشرقية الحدودية

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أن قوات الفرقة 91 دمرت بنى تحتية ومستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

جيش الاحتلال يدمر مستودعات أسلحة لحزب الله

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: إن "قوات اللواء 769 واللواء 7 تواصل العمل في جنوب لبنان، زاعما أن ذلك بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان للحفاظ على الإنجازات العملياتية في المنطقة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أنه على مدار الأيام الماضية نفذت القوات أعمال تمشيط لتطهير المنطقة وتدمير بنى تحتية لحزب الله.

وتابع جيش الاحتلال "في إحدى العمليات عثرت القوات على عدة مستودعات أسلحة احتوت على قذائف هاون وصواريخ وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقطع أسلحة وعتاد عسكري، وتمت مصادرة جميع الوسائل القتالية وتدمير مستودعات الأسلحة".



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