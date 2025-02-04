الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يبحث الحلول لمشكلات المواطنين في اللقاء المفتوح

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج وجهود الحلول والإجراءات  التي أصدرها خلال لقاء المواطنين الأسبوع الماضي، والذي شهد مناقشة العديد من الطلبات والاحتياجات والشكاوى في قطاعات ومرافق حيوية.

عدم وصول خدمة الصرف الصحي 

وأوضحت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين بـ محافظة بني سويف، في تقرير المتابعة، أنه بشأن طلب أحد المواطنين من قرية هربشنت بمركز ببا، المتضرر من عدم وصول خدمة الصرف الصحي لمنزله، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه يجري حاليًا توصيل الخدمة للمنطقة محل الشكوى.

وفيما يتعلق بشكوى مواطن من قرية الزرابي بمركز بني سويف، بشأن عدم توفر "فلانشات بول" لمرضى تحويل مسار مجرى البول في التأمين الصحي، أفاد فرع التأمين الصحي بأنه تم توفير 15 فلانشة للمريض من قبل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وجارٍ التنسيق مع الشركة الموردة لضمان انتظام توفيرها.

عمود إنارة يعيق حركة المرور

أما بخصوص شكوى أحد الأهالي من قرية حاجر بني سليمان بمركز بني سويف، من وجود عمود إنارة بمنتصف الشارع يعيق حركة المرور، فقد أفادت الوحدة المحلية بأنه تم إجراء المعاينة ونقل العمود، مما أدى إلى إزالة أسباب المشكلة.

وفي سياق متصل، وردت شكوى من أحد المواطنين بقرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، حول انسداد الصرف الصحي ببعض المناطق بالقرية، حيث أوضحت شركة المياه أن سبب المشكلة هو تساقط بعض المخلفات داخل المطابق أثناء أعمال الصرف بشارع الترعة، مما أدى إلى انسداد خط الانحدار، وقد تم تنفيذ أعمال التطهير وغسيل الشبكات من قبل فريق الصيانة.
 

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