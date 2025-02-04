الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

تحرير 216 محضر مخالفات تموينية خلال حملة ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التموين، فيتو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،  استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار وحماية صحة وسلامة المواطنين، كما شدد على محاربة الغش التجاري ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية.

 

تحرير 200 محضر بحملات تموينية ببني سويف

 

واستعرض المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، التقرير الأسبوعي لجهود المديرية في الرقابة التموينية، الذي شمل فترة من 26 يناير حتى 1 فبراير 2025، بالتعاون مع جهات متعددة مثل مباحث التموين، الطب البيطري، والصحة.

 

وأسفرت 65 حملة تفتيشية ورقابية عن تحرير 216 محضرًا لمخالفات متنوعة، حيث تم ضبط 168 محضرًا في المخابز البلدية تتنوع بين نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، بالإضافة إلى 38 محضرًا في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر.

 

 تحرير محاضر لمحطات وقود ومستودعات بوتاجاز 

 

وتم تحرير 10 محاضر لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بسبب مخالفات تتعلق بالأنشطة التجارية غير القانونية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على هذه المنشآت.

 

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