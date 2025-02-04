الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بني سويف تراجع جاهزية التعامل مع بلاغات التلوث البيئي والإشعاعي

سكرتير بني سويف يترأس
سكرتير بني سويف يترأس الاجتماع، فيتو

عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا ضمن خطة المحافظة للتعامل مع الأزمات والطوارئ، في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، ومراجعة جاهزية المعدات والآليات للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

 

التعامل مع بلاغات التلوث البيئي والإشعاعي ببني سويف

وناقش السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية الخطوات والمتطلبات اللازمة للتعامل مع البلاغات المتعلقة بالتلوث البيئي والإشعاعي، وتضمنت الإجراءات التنسيق مع الجهات الفنية والعلمية المختصة، بالإضافة إلى تحديد آليات فرض طوق أمني حول مواقع البلاغات لحظر دخول أو خروج أي فرد، وتوفير المستلزمات الخاصة بالتعامل مع هذه الأنواع من التلوث، تمهيدًا لبدء إجراءات العزل والنقل، وذلك وفقًا لأساليب علمية وفنية مدروسة وآمنة.

 

 تنظيم دورات تدريبية لمسؤولي الأزمات والطوارئ 

كما تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية لمسؤولي الأزمات والطوارئ بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية ببني سويف، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الحماية المدنية والصحة والإسعاف والبيئة.

وكلف السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، مسؤولي إدارة الأزمات بالتواصل مع الوحدات المحلية والمديريات لترشيح العاملين الذين سيتم تدريبهم على كيفية التعامل مع مثل هذه البلاغات، وإعداد برنامج زمني يشمل مواعيد وأماكن التدريب.

بني سويف تبحث تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى للأراضي الزراعية

تأديبية بني سويف تعاقب مفتشا زراعيا لإساءة التعامل مع أعضاء جمعية أقفهص

محافظ بني سويف يشهد توقيع مذكرة تعاون لتوسيع منطقة النباتات الطبية

محافظ بني سويف يبحث مستجدات تطوير مصانع التدوير ودعم القطاع الصحي

إصابة 3 أشخاص في حادث سير على دائري إهناسيا ببني سويف

الأربعاء، انقطاع المياه عن قريتي البديني ومنهرو ببني سويف

الكشف على 960 مريضًا في قافلة طبية بغياضة الشرقية في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة لتحسين الإنتاج ومواجهة التعديات

بسبب خطأ أدى لرسوب الطلاب، مجازاة رئيس كنترول وإدارة مدرسة ثانوي ببني سويف

من 4 لـ 15 فبراير، فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية ببني سويف

بني سويف تبحث تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى للأراضي الزراعية

تأديبية بني سويف تعاقب مفتشا زراعيا لإساءة التعامل مع أعضاء جمعية أقفهص

محافظ بني سويف يشهد توقيع مذكرة تعاون لتوسيع منطقة النباتات الطبية

محافظ بني سويف يبحث مستجدات تطوير مصانع التدوير ودعم القطاع الصحي

إصابة 3 أشخاص في حادث سير على دائري إهناسيا ببني سويف

الأربعاء، انقطاع المياه عن قريتي البديني ومنهرو ببني سويف

الكشف على 960 مريضًا في قافلة طبية بغياضة الشرقية في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة لتحسين الإنتاج ومواجهة التعديات

بسبب خطأ أدى لرسوب الطلاب، مجازاة رئيس كنترول وإدارة مدرسة ثانوي ببني سويف

من 4 لـ 15 فبراير، فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار بني سويف اليوم بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف

مواد متعلقة

بني سويف تبحث تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى للأراضي الزراعية

تأديبية بني سويف تعاقب مفتشا زراعيا لإساءة التعامل مع أعضاء جمعية أقفهص

محافظ بني سويف يشهد توقيع مذكرة تعاون لتوسيع منطقة النباتات الطبية

محافظ بني سويف يبحث مستجدات تطوير مصانع التدوير ودعم القطاع الصحي

إصابة 3 أشخاص في حادث سير على دائري إهناسيا ببني سويف

الأربعاء، انقطاع المياه عن قريتي البديني ومنهرو ببني سويف

الكشف على 960 مريضًا في قافلة طبية بغياضة الشرقية في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة لتحسين الإنتاج ومواجهة التعديات
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

سجن وغرامة وترحيل، السعودية تصدر قرارا إداريا ضد 18.8 ألف مواطن ومقيم

موازنة العام المالي المقبل، الحكومة تقرر زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة

اسعار الذهب اليوم، تراجع اسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتكوت الروس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في الصاغة

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، وصل لهذا السعر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تكرار العمرة في السَّفرة الواحدة واليوم الواحد؟ الأزهر يحسم الجدل

معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

المزيد
الجريدة الرسمية