بني سويف تراجع جاهزية التعامل مع بلاغات التلوث البيئي والإشعاعي

عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا ضمن خطة المحافظة للتعامل مع الأزمات والطوارئ، في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، ومراجعة جاهزية المعدات والآليات للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

التعامل مع بلاغات التلوث البيئي والإشعاعي ببني سويف

وناقش السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية الخطوات والمتطلبات اللازمة للتعامل مع البلاغات المتعلقة بالتلوث البيئي والإشعاعي، وتضمنت الإجراءات التنسيق مع الجهات الفنية والعلمية المختصة، بالإضافة إلى تحديد آليات فرض طوق أمني حول مواقع البلاغات لحظر دخول أو خروج أي فرد، وتوفير المستلزمات الخاصة بالتعامل مع هذه الأنواع من التلوث، تمهيدًا لبدء إجراءات العزل والنقل، وذلك وفقًا لأساليب علمية وفنية مدروسة وآمنة.

تنظيم دورات تدريبية لمسؤولي الأزمات والطوارئ

كما تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية لمسؤولي الأزمات والطوارئ بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية ببني سويف، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الحماية المدنية والصحة والإسعاف والبيئة.

وكلف السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، مسؤولي إدارة الأزمات بالتواصل مع الوحدات المحلية والمديريات لترشيح العاملين الذين سيتم تدريبهم على كيفية التعامل مع مثل هذه البلاغات، وإعداد برنامج زمني يشمل مواعيد وأماكن التدريب.

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