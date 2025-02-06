أخبار الرياضة اليوم: فوز الأهلي على بتروجت وتصدره جدول الدوري مؤقتا.. وجلسة تقرب نجم الزمالك من الرحيل.. والخليج يسقط أمام الشباب بخماسية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز الأهلي على نظيره بتروجت بنتيجة 1/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، في الجولة 12 من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الأول ويرفع رصيده إلى 26 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز مؤقتًا.

حقق فريق غزل المحلة فوزًا هاما علي نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

انتهت مباراة سيراميكا ضد فاركو بنتيجة 2-1 لفاركو، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، على ستاد المقاولون العرب.

وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل الفرنسي أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي؛ وذلك من أجل إطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين في مصر تحت إشراف (فيفا).

وكان عدد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبقوا فينجر في الوصول إلى القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في الرابعة من مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره الزمالك غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي أمام الزمالك كالتالي:"

عقد مهاب ياسر، لاعب وسط فريق الزمالك، مساء اليوم الخميس، جلسة مع إدارة القلعة البيضاء لحسم مستقبله في الموسم الحالي، حيث تدور المفاوضات حول رحيل اللاعب عن الفريق في ظل عدم مشاركته بانتظام في المباريات تحت قيادة المدير الفني كريستيان جروس، وبالتالي تسعى الإدارة لإيجاد حل مناسب لوضعه في الفترة المقبلة.

أصدر الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة القطري بيانا رسميا لتوضيح الموقف حول قضية انتقال الدولي الأنجولي جيلسون دالا إلى صفوف نادي الزمالك.

وجاء بيان رئيس نادي الوكرة القطري كالتالي: "في إطار حرصي الدائم على الشفافية وتوضيح الحقائق، أود أن أوضح وبكل صراحة ومصداقية موقفي من جميع الأحداث والتصريحات التي تداولها البعض مؤخرًا، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات الرياضية والتجارية مع الأندية المصرية الشقيقة، ولا سيما ناديي الأهلي والزمالك.

وقع نادي الزمالك اتفاقية تعاون لإنشاء أكاديميات الزمالك في المملكة العربية السعودية، وذلك لتعزيز اكتشاف المواهب الكروية وتطويرها وفق أعلى المعايير الاحترافية.

فاز فريق الشباب أمام نظيره الخليج بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز السادس برصيد 32 نقطة، جمعها من 10 انتصارات وتعادلين و7 هزائم، حيث سجل الفريق 28 هدفًا واستقبل 22.

الدوري السعودي، انتهت مباراة القادسية ضد الرائد بفوز الأول 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

سجل الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج هدف القادسية الأول في مرمى الرائد في الدقيقة 45+3، وأضاف اللاعب جوليان كينونيس الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.

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