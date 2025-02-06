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رياضة

حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك في الدوري الممتاز

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره الزمالك غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي أمام الزمالك 

وجاءت قائمة الإسماعيلي أمام الزمالك كالتالي:"

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏Tile' دورى مدهجنسهم CIAASREばはる ZA قائمة المباراة الزمالك الإسماعيلي الجولة If عمر القط عبدالله السعيد حاتم سكر أحمد عادل عبد المنعم إبراهيم عبد العال خالد النبريصي محمد عبد السميع حسن صابر كمال السيد عبد الله جمال نادر فرج إريك تراروي محمد عمار عبد الرحمن الدح محمد خطاري محمد نصر محمد حسن مروان حمدي عبد الرحمن كتكوت هشام محمد by: Sponsored Mu ميزة MIZA ZX 더0너 BE4OИ BΣ عبد الكريم مصطفى‏'‏‏

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى السابعة مساء غد الجمعة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري


تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري المصري.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير الجاري جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: غدا الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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