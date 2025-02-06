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رياضة

بمشاركة محمد شريف، الخليج يسقط أمام الشباب بخماسية في ليلة تألق حمد الله (فيديو)

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

فاز فريق الشباب أمام نظيره الخليج بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

 

وأحرز هدف الشباب ويسلي هويدت في الدقيقة 25.

وأهدر اللاعب اليوناني فورتورتيس ركلة جزاء للخليج في الدقيقة 39.

 

وجاء هدف التعادل للخليج عبد الله آل سالم في الدقيقة 45 بالشوط الأول.

وأحرز عبد الرازق حمد الله الهدف الثاني والثالث للشباب في الدقيقتين 39 و77.

 

 

 

وأحرز حمد الله الهدف الرابع للشباب والثالث له في الدقيقة 89.

 

وأحرز هدف الشباب الخامس ويسلي هويدت في الدقيقة 3+90.

 

 

 

وشارك محمد شريف في مباراة الخليج أمام الشباب بالدقيقة 79.

تشكيل الخليج أمام الشباب 

تشكيل الشباب أمام الخليج 

ويحتل الشباب المركز السادس برصيد 32 نقطة، جمعها من 10 انتصارات وتعادلين و7 هزائم، حيث سجل الفريق 28 هدفًا واستقبل 22.

في المقابل، يحتل لخليج الذي يحتل المركز الثامن، 

ويمتلك الخليج 27 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم، حيث سجل الفريق 25 هدفًا واستقبل 24 آخرين.

فاز الشباب في 6 مباريات، بينما انتصر الخليج في مباراتين، وتعادلا 3 مرات في مجموع 11 مواجهة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر الخليج في آخر مباراتين خارج أرضه أمام أندية الرياض فوز 1، تعادل 1.

 ولم يسبق له أن خاض سلسلة أطول دون هزيمة في مثل هذه المواجهات سوى مرة واحدة (3 مباريات – فوز 1، تعادل 2)، وكان أحد هذه التعادلات ضد الشباب في فبراير 2017.

ويمتلك  الشباب حاليًا أطول سلسلة مباريات دون هزيمة عند اللعب يوم الخميس (5 مباريات – فوز 4، تعادل 1.

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