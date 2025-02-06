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رياضة

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في إطار بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة


ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في الرابعة من مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز أمام سموحة 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز خلال اللقاء. لجهود أحمد توفيق ومروان حمدي بسبب الإيقاف، وصديق إيجولا بسبب الإصابة.

 

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة صديق إيجولا لاعب الوسط النيجيري والتي تعرض لها خلال مباراة المنصورة الأخيرة في بطولة كأس مصر.

أوضح المنيري أن إيجولا أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الركبة، وجزع في الأربطة، بسبب كدمة قوية في عظام الركبة هي التي تسبب الآلام التي يعاني منها.

المنيري شدد على أن اللاعب تقرر وضع برنامج تأهيلي له مدته ٣ أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، والعودة مجددا للمشاركة في المباريات مع الفريق

 

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