فاركو يخطف فوزا مثيرا من سيراميكا 2-1 في الدوري الممتاز

انتهت مباراة سيراميكا ضد فاركو بنتيجة 2-1 لفاركو، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، على ستاد المقاولون العرب.

سجل عمرو ناصر ومحمد فخري هدفي فريق فاركو في الدقيقتين 23 و51، بينما أحرز إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 28.

تشكيل فاركو أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة.

خط الوسط: إينوك بنجامين – عمر رضا – محمود عماد – محمد فخري.

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف.

تشكيل سيراميكا ضد فاركو

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - إسلام عيسى - مروان عثمان - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - أحمد هاني - أيمن موكا - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أحمد عابدين - نور علاء.

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