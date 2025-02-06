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رياضة

القادسية يفوز على الرائد 0/2 في الدوري السعودي

القادسية السعودي،
القادسية السعودي، فيتو

الدوري السعودي، انتهت مباراة القادسية ضد الرائد بفوز الأول 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

سجل الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج هدف القادسية الأول في مرمى الرائد في الدقيقة 45+3، وأضاف اللاعب جوليان كينونيس الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.

تشكيل القادسية ضد الرائد

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.  

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، جهاد عبداللطيف ذكري، جاستون ألفاريز.

خط الوسط: محمد وهيب أبو الشامات، ناهيتان نانديز، إزيكويل فرنانديز، تركي مروان العمار، كاميرون بويرتاس.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج، جوليان كينونيس.

تشكيل الرائد أمام القادسية

حراسة المرمى: مشاري عبد العزيز سنيور.

خط الدفاع: خالد محمد السبيعي، مبارك عبدالرحمن الراجح،عبدالله إبراهيم هزازي، عبدالله اليوسف.

خط الوسط: سالومون تويه، ماثياس نورمان، مهدي عبيد، أمير سعيود.

خط الهجوم: يسري بوزوق، صالح العمري.

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القادسية الرائد الدوري السعودي دوري روشن السعودي

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