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رياضة

وصول أرسين فينجر للقاهرة لحضور مؤتمر اتحاد الكرة (صور)

أرسين فينجر، فيتو
أرسين فينجر، فيتو

وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل الفرنسي أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي؛ وذلك من أجل إطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين في مصر تحت إشراف (فيفا).


وكان عدد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبقوا فينجر في الوصول إلى القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين.

ويستضيف الاتحاد المصري لكرة القدم الخبير الفرنسي الكبير أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل إلقاء محاضرات على المدربين المصريين في إطار ورشة العمل التي انطلقت خلال اليومين الماضيين تحت إشراف (فيفا) بهدف اكتشاف المواهب وتنظيم الأكاديميات بحضور الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين والشباب وعدد من مدربي الأندية.

أرسين فينجر.. أسطورة عالمية في ضيافة مصر

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بطاقة تعريف ومسيرة الأسطورة الفرنسية على النحو التالي:

 

 

 

- تاريخ الميلاد: 22 أكتوبر 1949 (ستراسبورج).

- درس الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة ستراسبورج.

- المسيرة كلاعب: خلال الفترة من 1969 حتى 1981 رفقة الرباعي موتزيج ’ ميلوز ’ فوبان ستراسبورج’ أر سي ستراسبورج.

 

- بطولاته كلاعب: الدوري الفرنسي مع ستراسبورج 1978 – 1979.

- مسيرته كمدرب: بدأت عام 1984 وحتى 2018

- الأندية التي دربها: نانسي ’ موناكو ’ ناجويا جرامبوس الياباني ’ أرسنال الإنجليزي

- البطولات مع موناكو: الدوري الفرنسي موسم 1987 – 1988 وكأس فرنسا 1990 – 1991.

- البطولات مع ناجويا جرامبوس: كأس الإمبراطور 1995 وكأس السوبر الياباني 1996.

- الأرقام مع أرسنال: 1235 مباراة (فوز 707 ’ تعادل 280 ’ خسارة 248)

- حقق 17 لقيًا مع أرسنال خلال الفترة من 1996 وحتى 2018 بواقع 3 في الدوري الإنجليزي (1997 – 1998 ’ 2001 - 2002 ’ 2003 - 2004) ’ 7 بطولات في كأس الاتحاد الإنجليزي (1997 – 1998 ’ 2001 - 2002 ’ 2002 - 2003 ’ 2004 - 2005 ’ 2013 - 2014 ’ 2014 – 2015 ’ 2016 - 2017) – درع الاتحاد الإنجليزي 7 مرات أيضًا (1998 ’ 1999 ’ 2002 ’ 2004 ’ 2014 ’ 2015’ 2017).

 

- حصد العديد من الجوائز الفردية أبرزها: أفضل مدرب في اليابان 1995 ’ أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 1998 , 2002 , 2004 بالإضافة لمدرب الشهر في إنجلترا 15 مرة وأفضل مدرب فرنسي في 2008.

- تم تعيينه رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي في 13 نوفمبر 2019 وهو المنصب الأرفع والسلطة الأبرز في الأمور الفنية بإمبراطورية (فيفا).

 

 

 

 

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أرسين فينجر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الدوري الفرنسي منتخبات الناشئين ناجويا جرامبوس الياباني

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