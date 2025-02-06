جلسة تقرب نجم الزمالك من الرحيل، اعرف التفاصيل

يعقد مهاب ياسر، لاعب وسط فريق الزمالك، مساء اليوم الخميس، جلسة مع إدارة القلعة البيضاء لحسم مستقبله في الموسم الحالي، حيث تدور المفاوضات حول رحيل اللاعب عن الفريق في ظل عدم مشاركته بانتظام في المباريات تحت قيادة المدير الفني كريستيان جروس، وبالتالي تسعى الإدارة لإيجاد حل مناسب لوضعه في الفترة المقبلة.

ووفقًا للمصادر، فإن الاتجاه الأقرب هو الموافقة على إعارة مهاب ياسر لأحد الأندية الأخرى في الدوري المصري أو خارج مصر، وتأتي هذه الخطوة بهدف منح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي مع فريق آخر، ليكتسب المزيد من الخبرة والاحتكاك في المباريات، وهو ما يعزز من مستواه الفني والبدني ويجعله جاهزًا للعودة إلى الزمالك بشكل أفضل في المستقبل.

يعتبر مهاب ياسر من اللاعبين الذين يمتلكون إمكانيات جيدة في مركز خط الوسط الهجومي، لكنهم لم يحظوا بفرص كافية للظهور في المباريات مع الفريق الأول، بسبب تكدس اللاعبين في هذا المركز.

ومن هنا، يرى الجهاز الفني أن إعارة اللاعب إلى نادٍ آخر قد تكون الحل الأمثل له في الوقت الحالي، وإدارة الزمالك ترغب في الحفاظ على علاقة جيدة مع اللاعب ومنحه الفرصة للتطور، حيث تعتقد أن إعارته سيعود عليه بالفائدة ويساعده في العودة للفريق بعد اكتساب خبرات جديدة، كما أن القرار بالإعارة سيكون مفيدًا للزمالك أيضًا في حال قرر استعادة اللاعب في المستقبل، خاصة إذا تمكن من إثبات جدارته مع فريق آخر.

المفاوضات ما زالت مستمرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل صفقة الإعارة قريبًا بعد الاتفاق النهائي بين جميع الأطراف.

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