غزل المحلة يحقق فوزًا صعبًا أمام مودرن سبورت 1/2 في الدوري (صور)

حقق فريق غزل المحلة فوزًا هاما علي نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمرو الجزار هدف التقدم لصالح المحلة في الدقيقة 11، ثم تعادل محمد هلال في الدقيقة 40 لفريق مودرن سبورت من ركلة جزاء.

وتلقي محمود رزق لاعب فريق مودرن سبورت بطاقة حمراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على لاعب غزل المحلة.

وفي الشوط الثاني سجل غزل المحلة هدفا عن طريق لاعبه عمرو الجزار قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 81 نجح محمد علي بن حمودة من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز لزعيم الفلاحين.

تشكيل مودرن سبورت أمام غزل المحلة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، معتز زدام، محمد هلال، وليد علي.

هجوم: حسام حسن، أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد عاطف، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، محمد اميسي، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا.

ويحل بعد قليل وفي تمام الرابعة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة دوري نايل.

تشكيل غزل المحلة أمام مودرن سبورت

حكام مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

موقف غزل المحلة ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

وبت النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 11 نقاط، حيث خاض 12 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 7، فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، حيث لعب 12 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 وخسر 7.

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