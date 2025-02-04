الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 18 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف، تنفيذ حملة رقابية موسعة بمدينة ببا، بناءً على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

تحرير 18 محضرًا بحملة رقابية في بني سويف

 وقد أفاد التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة، د. سماح جاد، بتنفيذ الحملة على 12 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 18 محضرًا للمخالفين لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما تم إعدام 31 كجم من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أخذ 3 عينات لتحليلها واتخاذ اللازم.

 

التحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

 وشارك في الإشراف على الحملة كل من: د. أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، ود. ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، إلى جانب محمود طه، مراقب أول الأغذية، ومفتشي الأغذية عماد توفيق، طه عيد، وإسحاق سامي.

بني سويف تبحث تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى للأراضي الزراعية

تأديبية بني سويف تعاقب مفتشا زراعيا لإساءة التعامل مع أعضاء جمعية أقفهص

محافظ بني سويف يشهد توقيع مذكرة تعاون لتوسيع منطقة النباتات الطبية

محافظ بني سويف يبحث مستجدات تطوير مصانع التدوير ودعم القطاع الصحي

إصابة 3 أشخاص في حادث سير على دائري إهناسيا ببني سويف

الأربعاء، انقطاع المياه عن قريتي البديني ومنهرو ببني سويف

الكشف على 960 مريضًا في قافلة طبية بغياضة الشرقية في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة لتحسين الإنتاج ومواجهة التعديات

بسبب خطأ أدى لرسوب الطلاب، مجازاة رئيس كنترول وإدارة مدرسة ثانوي ببني سويف

من 4 لـ 15 فبراير، فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

بني سويف تبحث تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى للأراضي الزراعية

تأديبية بني سويف تعاقب مفتشا زراعيا لإساءة التعامل مع أعضاء جمعية أقفهص

محافظ بني سويف يشهد توقيع مذكرة تعاون لتوسيع منطقة النباتات الطبية

محافظ بني سويف يبحث مستجدات تطوير مصانع التدوير ودعم القطاع الصحي

إصابة 3 أشخاص في حادث سير على دائري إهناسيا ببني سويف

الأربعاء، انقطاع المياه عن قريتي البديني ومنهرو ببني سويف

الكشف على 960 مريضًا في قافلة طبية بغياضة الشرقية في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة لتحسين الإنتاج ومواجهة التعديات
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

سجن وغرامة وترحيل، السعودية تصدر قرارا إداريا ضد 18.8 ألف مواطن ومقيم

موازنة العام المالي المقبل، الحكومة تقرر زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة

اسعار الذهب اليوم، تراجع اسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتكوت الروس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في الصاغة

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، وصل لهذا السعر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تكرار العمرة في السَّفرة الواحدة واليوم الواحد؟ الأزهر يحسم الجدل

معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

المزيد
الجريدة الرسمية