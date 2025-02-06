الخميس 06 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يجتمع بلجنة تطوير الأندية والشواطئ (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بلجنة تطوير الأندية والشواطئ بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد صيام مستشار المحافظ للمشروعات، اللواء محمد كمال المستشار الهندسي للمحافظ، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، مديري عموم مديرية الإسكان، الطرق والنقل، الشئون المالية والإدارية، الحسابات الخاصة، الشئون القانونية، التخطيط والمتابعة.  

 

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حديد الاحتياجات الخاصة بالشواطئ 

وخلال الاجتماع والذي يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة تطوير الأندية والشواطئ في محافظة الإسماعيلية لبحث السبل الأمثل لتطوير أندية المحافظة، تم متابعة ما تم من تكليفات للَّجنة في اجتماعاتها السابقة، والخاصة بتحديد الاحتياجات العاجلة للشواطئ والأندية، بما يحقق تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات، بالإضافة إلى حصر أعمال الصيانة وبحث آلية تنفيذ الصيانة بشكل دوري بما لا يعيق النشاط. 

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

أعمال تطوير القرية الأوليمبية 

كما تم مناقشة أعمال التطوير التي تُجرى حاليًا بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية، ومناقشة خطط العمل بها خلال الفترة القادمة، حيث يتم حاليًا رفع كفاءة الغرف وقاعات الاجتماعات والمطبخ بما يتناسب مع حجم الإقبال الذي تشهده القرية هذه الفترة، حيث تعدُّ مقصدًا متميزًا للمعسكرات الرياضية والمؤتمرات. 

 

مناقشة أعمال تطوير نادي الفيروز 

بالاضافة إلى مناقشة أعمال التطوير بنادي الفيروز في الإسماعيلية ورفع كفاءة المبنى الرئيسي والمطعم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الخطط الخاصة بتطوير المكان بالكامل والأنشطة الموجودة به حتى يصبح مقصدًا مميزًا للعائلات والأُسر ولوفود المحافظة، مع الحرص على تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

و في نفس السياق، واستمرارا لسلسلة الإجتماعات التي يعقدها محافظ الإسماعيلية لمتابعة العمل بالأندية والشواطئ، عقد محافظ الاسماعيلية، اجتماعا آخر بحضور اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، مروة حسن  مدير عام الشئون المالية والإدارية،مديري نادي الفيروز والقرية الاوليمبية ومسئولي الحسابات والمالية بالجهتين لمتابعة عددا من الموضوعات الخاصة لتسريع وتيرة  العمل وتحسين جميع الخدمات المقدمة بهما خلال الفترة القادمة. 

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

ربط الخطط التسويقية لمنشآت المحافظة السياحية 

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بضرورة ربط الخطط التسويقية لكل منشآت المحافظة السياحية بخطة المحافظة الشاملة لتنشيط السياحة وفتح مجالات جديدة وأنواع جديدة للسياحة، بما يحقق الانتعاش في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية التطوير المؤسسي لكل الأندية والدفع بكوادر متميزة قادرة على التطوير والابتكار وتفعيل أسلوب الإدارة بالمشاركة؛ حتى تحقق تلك الأماكن الهدف المرجو منها.

 

مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للنشاط السياحي، والتي تسهم في وضعها على خريطة مصر السياحية وجذب الاستثمارات إليها وتوفير فرص عمل للشباب.
 

 

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