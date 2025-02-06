نائب محافظ الإسماعيلية ورئيس المهرجان يتفقدان معرضا للصور الفوتوغرافية للهواة (صور)

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وشيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، معرض الصور الفوتوغرافية للهُواة من أبناء الإسماعيلية.

إبراز معالم محافظة الإسماعيلية

وطلقت محافظة الإسماعيلية على هامش فعاليات المهرجان لإبراز أهم المعالم المميزة لمحافظة الإسماعيلية؛ بهدف إشراك ودمج أبناء المحافظة بالحركة الفنية التي تشهدها محافظة الإسماعيلية، ومنح الفرصة للموهوبين من أبنائنا في عرض موهبتهم ومنها التصوير الفوتوغرافي.

جانب من تفقد المعرض، فيتو

إشادة بجودة الصور المعروضة

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالتنظيم وجودة الصور المشاركة والتي توثق الكثير من معالم المحافظة.

تقييم الأعمال المقدمة

وأكد عصام أن الصور المشاركة تم تقييمها من لجنة متخصصة من الفنانين المشاركين بالمهرجان، وسيتم الإعلان عن الثلاث صور الفائزة وتكريمهم في حفل الختام، كما سيتم منح المشاركين شهادات مشاركة تقديرًا لهم على مشاركتهم الثرية.

جانب من تفقد المعرض، فيتو

عودة ورش التصوير

كما أعلنت الدكتورة هالة جلال عن دعوة ورشة التصوير التي ينفذها المهرجان للمشاركين بالمعرض بحضورها والاستفادة من المدربين بها.

جانب من تفقد المعرض، فيتو

وأشادت بالفكرة وبتنظيم المعرض والذي تم بالتنسيق بين المدون والمرشد السياحي محمد حزين منسق المعرض وإدارة الإعلام بالمحافظة وقصر ثقافة الإسماعيلية.

جانب من تفقد المعرض، فيتو

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