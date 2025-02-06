محافظ الإسماعيلية يوقع مذكرة تفاهم مع جودة التعليم ومبادرة جسور

وقَّع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم ثلاثية مشتركة بين المحافظة، ومبادرة جسور متمثلة في مؤسسة التعليم أولًا وبين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولًا، الدكتور محمود حمزة المنسق العام لمبادرة جسور، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

جانب من مراسم التوقيع،فيتو

وقَّع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على مذكرة التفاهم ممثلًا لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور حسام بدراوي بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، والدكتور علاء عشماوي بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جانب من مراسم التوقيع،فيتو

التزام مديرية التربية والتعليم بعمل المدارس في المبادرة

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه رغبة من الأطراف الثلاثة في دعم منظومة التعليم والارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية داخل محافظة الإسماعيلية ومساعدتها على التقدم للحصول على شهادة الاعتماد قد اتفق الأطراف على أن تتولى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية الإشراف ومتابعة تقدم مدارس المبادرة للاعتماد.

وأكدت المديرية أن عدد المدارس المتقدمة للاعتماد من خلال المبادرة هو عدد إضافي بخلاف المدارس المتقدمة للاعتماد من خلال الميزانية المعتمدة لذلك بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظة للمساعدة في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

جانب من مراسم التوقيع،فيتو

جانب من مراسم التوقيع،فيتو

العمل على نشر ثقافة الاعتماد

وتقوم مؤسسة التعليم أولًا بنشر ثقافة الاعتماد بمدارس الإسماعيلية من خلال مبادرة جسور، عقد المسابقات التعليمية المختلفة التي تساعد على اتساع دائرة المدارس المرشحة للتقدم للاعتماد، يتحمل الطرف الثاني "مؤسسة التعليم أولًا" كافة نفقات التدريب واللوجستيات الخاصة بدورات الدعم الفني المقدمة من الطرف الأول، يتحمل الطرف الثاني نفقات إقامة فرق المراجعة التي تقوم بزيارات الاعتماد للمدارس التي تقوم المبادرة بدعمها للتقدم للاعتماد.

كما تقوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتقديم الدعم الفني لمدارس محافظة الإسماعيلية التابعة لمبادرة جسور، من خلال الدورات التدريبية المؤهلة لعملية الاعتماد على أن تتوقف الهيئة عن تقديم دورات الدعم الفني للمدارس المستفيدة من المبادرة قبل تقدمها للاعتماد بستة أشهر على الأقل، تقديم دورات تدريبية لمسئولي الجودة بالإدارات التعليمية، تخفيض رسوم الاعتماد بالنسبة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك للمدارس التي تقوم المبادرة بدعمها للتقدم للاعتماد.

جانب من مراسم التوقيع،فيتو

وأشار "أكرم"، إلى أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات التي تشهد طفرة كبيرة في مستوى جودة التعليم وتهدف إلى رفع نسبة المدارس الحاصلة على الاعتماد داخل المحافظة بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ في مجال التعليم.

ومن جانبها، تهدف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقًا لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية.

جانب من مراسم التوقيع،فيتو

جانب من مراسم التوقيع،فيتو

كما تهدف مؤسسة التعليم أولًا إلى دعم التعليم الحكومي المصري من خلال رفع الكفاءة المهنية والتربوية، بالإضافة على تبني ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين في شتى المجالات من خلال الربط بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة بهدف دعم التعليم في مصر.

جانب من مراسم التوقيع،فيتو

ومن جانبها تهدف مبادرة جسور إلى دعم دور المجتمع المدني في تطوير التعليم باعتباره قضية وطن شعبًا وحكومة، من خلال تحسين جودة التعليم بمدارس التعليم الأساسي بمحافظة الإسماعيلية، وتفعيل منظومة التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.

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