افتتاح الدورة 26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية اليوم

تُفتتح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي تستمر حتى 11 فبراير الجاري، تحت رئاسة المخرجة هالة جلال.

موعد إقامة حفل الافتتاح

يقام حفل الافتتاح في الساعة السابعة مساءً، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، إلى جانب نخبة من نجوم وصُنّاع السينما، من بينهم عمرو يوسف، رانيا يوسف، سلوى محمد علي، محمد حاتم،اميرة فتحي، هالة خليل، وساندرا نشأت، إضافة إلى جانب عدد من السينمائيين المصريين والعرب.

مميزات الدورة ال 26 للمهرجان

وفي تصريحاتها قبل انطلاق مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، أكدت المخرجة هالة جلال أن هذه الدورة تتميز بتنوع الأفلام المشاركة والأنشطة المصاحبة، مشيرة إلى أن المهرجان يسعى لتقديم أعمال سينمائية تناقش قضايا المجتمع بأسلوب فني راقٍ، كما يوفر منصة للمواهب الجديدة لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع.

فيلم حفل الافتتاح

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام عرض الفيلم المصري "ثريا"، وهو فيلم درامي مستوحى من أحداث حقيقية، يتناول قصة فتاة تعيش في قرية نائية، تواجه تحديات صعبة بعد إصابة شقيقها بمرض نادر، بينما تتوالى جرائم قتل الفتيات في قريتها على يد عصابات مجهولة.

الفيلم من إخراج أحمد بدر كرم، في أول تجربة سينمائية طويلة له، ويبرز قضايا مجتمعية مثل الجهل والخوف والاستغلال، من خلال حبكة مشوقة تجمع بين الدراما والتشويق.

عرض مجموعة متنوعة من الأفلام

على مدار أسبوع، يقدم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام مجموعة متنوعة من الأفلام التسجيلية والقصيرة، إلى جانب ورش عمل وجلسات نقاشية بحضور نخبة من النقاد والمخرجين والمهتمين بصناعة السينما.

كما يشمل المهرجان عروضًا خاصة لأفلام وثائقية وأفلام رسوم متحركة قصيرة، تتناول موضوعات إنسانية وثقافية واجتماعية.

نبذة عن المهرجان

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي، يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا، وانطلقت أولى دوراته عام 1991، ويعد واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.



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