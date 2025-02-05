محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل التعليم السابق

كرم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم السابق بالمحافظة، تقديره لجهود عقب تكليفه مؤخرًا مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

تكريم وكيل مديرية التربية والتعليم

وأهدى محافظ الإسماعيلية لمدير التربية والتعليم السابق شهادة تقدير؛ تقديرًا للجهود التي بذلها طوال فترة عمله بالمحافظة، متمنيًا له مزيدا من التوفيق والنجاح.

مسيرة حافلة لوكيل مديرية التعليم بالإسماعيلية

يذكر أن الدكتور سامي فضل تدرج في حياته العملية فعمل كمدرسًا للرياضيات بمدارس الإسماعيلية للمرحلة الإعدادية والثانوية، ثم مديرًا للتعليم الخاص في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ثم مديرًا لإدارة الإحصاء والمعلومات، منسقًا للمحافظة في المركز القومي للقياس والتقويم بالقاهرة، مديرًا عامًا لإدارة المنتزة التعليمية، ثم وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وحصل على درجة الدكتوراة الفلسفة في التربية علم نفس تربوي من جامعة الإسكندرية.





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