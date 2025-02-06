الخميس 06 فبراير 2025
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محافظات

ورشة صناعة الفيلم الروائي القصير تنطلق بمهرجان الإسماعيلية (صور)

جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو

انطلقت اليوم الخميس، ورشة صناعة الفيلم الروائي القصير ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، وذلك بمحاضرة تمهيدية مكثفة حول كيفية كتابة السيناريو، قدّمها كاتب السيناريو محمود خليل. 

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أبرز ما جاء في المحاضرة 

تناولت المحاضرة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام أسس اختيار الفكرة المناسبة ومواصفاتها الفنية، إلى جانب استعراض مراحل كتابة السيناريو وفق ترتيب يضمن الوصول إلى عمل محكم ومتقن الصنع.  

 

جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو

تحويل الأفكار إلى نصوص 

كما قدم خليل للحضور منهجية عملية تساعد على تحويل الأفكار إلى نصوص سينمائية قوية، مع التركيز على البناء الدرامي وتطوير الشخصيات. 

 

مواعيد عقد الورشة 

وتتواصل فعاليات الورشة يوميًا بقسميها النظري والعملي في تمام العاشرة صباحًا بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث سيحصل المشاركون على تدريبات تطبيقية مكثفة لصقل مهاراتهم في كتابة وتصوير وإخراج الأفلام الروائية القصيرة.

جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة 

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.
 

جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو

 

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