قومي المرأة بالإسماعيلية يطلق فعاليات تدريب الدعاة والقيادات الدينية (صور)

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة لبني زكي مقررة الفرع فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية، وندوات التوعية المجتمعية و"جلسات الدوار" بمحافظة الإسماعيلية.

أبرز المحاضرين خلال الدورة

وحاضر في التدريب لبني ذكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، فضيلة الشيخ عبد الخالق وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

والدكتور علي معوض أستاذ التنمية البشرية بجامعة قناة السويس، والدكتورة إيمان الحماقي مدير إدارة تنظيم الأسرة مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور مقررات الفروع بالمحافظات ومديري الأوقاف.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

استمرار فعاليات الدورات

ويستهدف البرنامج تدريب 150 من الأئمة والقساوسة، حيث تتوالى الدورات خلال الفترة القادمة.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

أبرز محاور التدريب

وتضمن البرنامج التدريبي الذي أقامه فرع مجلس قومي المرأة في محافظة الإسماعيلية مجموعة من الجلسات التي تناقش عدد من الموضوعات الهامة ومنها الصحة والحقوق الإنجابية من المنظورين الطبي والديني، استخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة، والأمومة الآمنة من المنظورين الطبي والديني.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بقرى مبادرة حياة كريمة والذى يقام جزء كبير منه في محافظة الإسماعيلية.

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