محافظ الإسماعيلية يشهد حفل جسور لتكريم المتميزين من مدارس المحافظة (صور)

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، اليوم الخميس، بتكريم المدارس والقادة والمعلمين والشباب المتميزين المشاركين في مبادرة جسور؛ لدعم التعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية، بمسرح المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة العسكرية لتكنولوجيا المعلومات.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتورة سلمي البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولًا، الدكتور محمود حمزة المنسق العام لمبادرة جسور، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، ايمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أحمد العايدي مستشار المبادرة، ثروت عبد العزيز المدير التنفيذي للمبادرة بالإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية ومديري مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الفني.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية

بدأ المؤتمر بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه كلمة للدكتور حسام بدراوي والتي أعرب فيها عن سعادته بما تم تنفيذه من خطوات جادة وتعاون مثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية لمبادرة "جسور" من محافظة الإسماعيلية والعديد من المؤسسات منها مؤسسة مصر الخير، التعليم أولًا، جمعية تكاتف، مؤسسة فودافون ومؤسسة النيل بدراوي.

اشادة بدور مبادرة جسور

وأشاد بدور المبادرة في دعم خطط التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠،ومشيدًا بما يقوم به محافظ الإسماعيلية من جهد على أرض الواقع وفتح ملفات هامة وحرجة، مؤكدًا على التعاون الكامل بين المبادرة ومحافظة الإسماعيلية.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

إشادة بمحاور المبادرة

كما أشار خلال كلمته إلى المحاور التي تعمل عليها المبادرة وهي الإتاحة والجودة وإدارة العملية التعليمية من المركزية إلى اللامركزية والرقمية والذكاء الاصطناعي، وصناعة الإنسان والوجدان والقدرة التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، منوهًا أن محافظة الإسماعيلية مقرر إقامة مدرستين جديدتين للصناعات الدوائية والتكنولوجية لتتماشى مع سوق العمل والعرض والطلب كما سيتم دعم باقي المدارس الفنية.

دور الدولة في الاستثمار

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال كلمته التي ألقاها عن دور الدولة في الاستثمار في الثروة البشرية المصرية، وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، حيث أن مبادرة جسور تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية عن طريق التدريب المستمر للمعلمين والإداريين والطلاب فهم النواة الأساسية لنجاح المبادرة.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

مساعدة محافظة الإسماعيلية على التطور الصناعى

وأضاف أن هذه المبادرة والتي تتبنى هذا النمط من التعليم ستساعد محافظة الإسماعيلية على التطور الصناعي خلال السنوات القليلة القادمة، من خلال إعداد العمالة المصرية الماهرة، لسد احتياجات سوق العمل سواء بالمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى إمكانية استثمار الطاقات البشرية والإنتاجية المعطلة لتصبح عمالة مهنية متدربة ومرخصة يسهل عملها داخل القطر وخارجه.

وأكد أن الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي أصبح توجُّه عالمي، لذا قامت الحكومة المصرية بتبني هذا النموذج من التعليم لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

واستعرض الدكتور محمود حمزة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم أولًا والمنسق العام لمبادرة جسور، الخطوات التنفيذية لمبادرة جسور منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي وحتى الآن، هذا إلى جانب عرض الدورات التدريبية للمعلمين والطلاب.

أسماء الفائزين في المبادرة

وخلال الحفل تم تكريم الفائزين في مسابقة مدارس جسور وهم مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، مدرسة دوحة الزمان النموذجية، مدرسة السلام الإعدادية بنات، مدرسة الزهراء بالتاسعة، أبو عطوة – تعليم أساسي، فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، الحاج عبد الله أبو علي - تعليم أساسي، الواصفية المحطة الابتدائية، غنيم للتعليم الأساسي، القصاصين الجديدة الابتدائية، أبو مشعل – تعليم أساسي، الكوع الإعدادية، توفيق عثمان الإعدادية، بدر الابتدائية، المخاضة الإعدادية، التل الكبير الجديدة - تعليم أساسي، محمد عبد الدايم شاهين الابتدائية، الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادية بنين، العبور ك ١٣ شرق الابتدائية، الشهيد عطيفي الإعدادية المشتركة، خالد بن الوليد للتعليم الأساسي.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

كما تم تكريم الفائزين بمسابقة قائد جسور وهم حنان عاشور مسعود، عبير محمد الغريب محمد، على حسن على حسن، محمد السيد محمود محمد، ريم محمد عبد الحليم، محمد خليل فتحی امین، خضرة يوسف علي عمارة، كريمة أحمد السيد الشافعي، ليلي فهمي محمد، وفاء محمد أحمد الشنواني، احمد عبد العظيم محمد، عزة حسن السيد محمد، مني محمود علي سليمان، مريانه جرجس شهدی، محمد عبد الجابر محمد

كما تم تكريم الفائزين بمسابقة معلم جسور وهم ولاء ممدوح محمد رمزی، حسن محمد الجيلاتي، أمل عبد العظيم حسن، إسلام أحمد حسن أحمد، مريم مجدي سرور سلامه، جهاد محمد السيد، محمود على سيد أحمد، محمد رضوان احمد محمد، أماني عبد الشكور محمد، رانيا صبيح محمد عبد الحليم.

ومن الجدير ذكره، أن العمل بالمشروع يستمر على مدار ثلاث سنوات، بهدف رفع الكفاءة المهنية والتربوية للعاملين بقطاع التعليم العام من مرحلة رياض الأطفال، وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة الإسماعيلية، لتشمل (٤٣٤ مدرسة)، (٨٧١٣ مدرس)، (١٠٠٠ قيادة تربوية)، (٩٥٧ أخصائي نفسي واجتماعي)، و(٧٩٨ إداري) بصورة إحصائية مبدئية، ٥٦ مدرسة تعليم مجتمعي يعمل بها ١٧٤ معلم.

ويعتمد المشروع على عدة محاور رئيسية، وهي التدريب والتنمية المهنية المستدامة للعاملين بمدارس التعليم العام (رياض الأطفال –المرحلة الابتدائية – المرحلة الإعدادية)، بمحافظة الإسماعيلية من القيادات التربوية والمعلمين والإداريين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

ومرحلة قياس الأثر من خلال برنامج الزيارات الميدانية وتدريب كوادر التقييم العلمي والأكاديمي (فريق TOT)، برنامج رعاية الطلاب المتفوقين واكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين.

بجانب برنامج التنافس العلمي والأكاديمي من خلال مسابقات (مدارس مصر – القائد الفعال- مدرس مصر -الإداري الفعال- الأخصائي الفعال) وبرنامج دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، برنامج تطوير مدارس الخدمة المجتمعية للحد من التسرب، وبرنامج التحول الرقمي من خلال تفعيل منصة (تعليمي).

وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى (من سبتمبر ٢٠٢٤ حتى يوليو ٢٠٢٥)، وتتضمن تدريب معلمات مرحلة رياض الأطفال، تدريب معلمي المرحلة الابتدائية، تدريب القيادات التربوية (مدير إدارة – مدير مدرسة – ووكيل مدرسة)، تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، برنامج رعاية الطلاب المتفوقين (أوائل الصف الثالث الإعدادي – أوائل الصف السادس الابتدائي) "برنامج إحنا مصر"، تفعيل مبادرة التحول الرقمي (تعليمي)، تفعيل مسابقة (مدارس مصر)، والمرحلة الثانية (من أغسطس٢٠٢٥ حتى يوليو ٢٠٢٦)، وخلالها يتم تنفيذ برنامج تدريب المرحلة الإعدادية، برنامج تدريب الإداريين، تفعيل مسابقات (مدرس مصر – الأخصائي الفعال – القائد الفعال – الإدارة المتميزة)، برنامج الزيارات الميدانية وقياس الأثر، برنامج رعاية الطلاب الموهوبين (برنامج إبهار مصر).

وتقام المرحلة الثالثة (من أغسطس ٢٠٢٦ حتى سبتمبر ٢٠٢٧)، ويتم خلالها تنفيذ برنامج إعداد الكوادر (فريق المدربين TOT )، إنشاء وحدة (جسور) بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة استدامة التنمية المهنية ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين والمسابقات التعليمية.

وتضمَّنت خطوات التنفيذ عقد اجتماع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي مبادرة "جسور" للاتفاق على خطة العمل، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف ومؤسسات مبادرة جسور، تشكيل اللجنة التنفيذية لمبادرة "جسور"، وعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري إدارات محافظة الإسماعيلية (٨ إدارات) وهي: (شمال/ جنوب/ أبو صوير/ القصاصين/ التل الكبير/ فايد/ القنطرة غرب/ القنطرة شرق)، ثم عقد اجتماع مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، تفعيل منظومة التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية.





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