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لهذه الأسباب، دعاوى لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

قشريات بحرية، فيتو
قشريات بحرية، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، دعا مجموعة من العلماء والخبراء القانونيين ومنظمات رفاهية الحيوانات، إلى حظر فوري لغلي الروبيان وجراد البحر وهو على قيد الحياة، مشيرين إلى أن هذه الحيوانات تستطيع الشعور بالألم.

دعوات لمنع غلي الروبيان وجراد البحر

وذكر موقع صحيفة "ديلي ميل"، أن الحكومة البريطانية اعترفت في عام 2021 بأن القشريات كائنات حية ذات إحساس، لكنها لم تفرض حظرًا على غليها حية. ويؤكد هؤلاء أنه عند غلي هذه الحيوانات، فإنها تتعرض لألم مبرح قبل أن تفقد الوعي، وهو ادّعاء تدعمه الأدلة العلمية.

وتوفر القوانين البريطانية الحالية، مثل لوائح رفاهية  الحيوانات وقت القتل (WATOK) لعام 2015، وقانون رفاهية الحيوانات (الإحساس) لعام 2022، حماية للكائنات الحية ذات الإحساس، ولكن هذه الحماية لا تمتد عمليًا إلى القشريات.

ويؤكد مجموعة العلماء أن غلي القشريات الحية من فصيلة القشريات العشرة (مثل الروبيان وجراد البحر) ينتهك هذه اللوائح، حيث يسبب لها ألمًا غير ضروري.

وتشرح البروفيسورة لين سبدن، وهي خبيرة رائدة في إدراك القشريات، أن الدراسات تظهر أن الروبيان وجراد البحر يمكن أن تشعر بالألم مثل البشر، وذلك من خلال الأبحاث التي تظهر أن مستقبلات الألم لديها (مستقبلات الألم) تستجيب للمؤثرات الضارة. والوقت الذي يستغرقه الروبيان وجراد البحر للموت من الغليان - والذي غالبًا ما يتجاوز دقيقتين - يثير القلق من أنهم يعانون من ألم شديد خلال هذه العملية.

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