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اقتصاد

عشان ما تتفاجئش، أحدث أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يرتفع إلى 710 جنيهات

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأربعاء 11  ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

اسعار الاسماك اليوم،
اسعار الأسماك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 71 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 64 إلى 68 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 240 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 90 جنيها للكيلو.
  • تراوح  سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
اسعار السمك اليوم
أسعار السمك

 

اسعار كيلو السمك اليوم في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 150 إلى 250 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  5. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

اسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 710 جنيهات للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم

سعر السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  3. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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