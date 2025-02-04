الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

بني سويف تبحث تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى للأراضي الزراعية

الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية

ترأس اللواء حازم محمد عزت، السكرتير العام بـ محافظة بني سويف، اجتماعًا للجنة المختصة بمتابعة إجراءات تحصيل مستحقات الدولة المتعلقة بمشروعات تطوير الصرف المغطى للأراضي الزراعية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

 

 تذليل معوقات تنفيذ الصرف المغطى للأراضي الزراعية

 

وقد استعرض السكرتير العام بـ محافظة بني سويف، جهود اللجنة خلال الفترة الماضية، مع تقديم تقرير حول موقف التحصيل خلال شهر يناير المنصرم، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى والري المتطور.

 

وشهد الاجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لزيادة تحصيل تكاليف أعمال التطوير والصيانة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

 

حضور اجتماع الصرف المغطى للأراضي الزراعية

 

حضر الاجتماع المهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الموارد المائية والري ببني سويف، والمهندس أسامة سعيد، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، وهيثم محمد، مُقرر اللجنة والقائم بأعمال مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار بالمحافظة، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة من الجهات التنفيذية المعنية.

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