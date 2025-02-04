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محافظات

تأديبية بني سويف تعاقب مفتشا زراعيا لإساءة التعامل مع أعضاء جمعية أقفهص

مجمع محاكم مجلس الدولة
مجمع محاكم مجلس الدولة ببني سويف، فيتو

قضت المحكمة التأديبية ببني سويف بمعاقبة «م. ك. ع»، مفتش منطقة الفشن للإصلاح الزراعي، بالإنذار بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية تتمثل في إساءة التعامل مع أعضاء مجلس إدارة جمعية أقفهص الزراعية بمركز الفشن جنوب بني سويف، حيث تبين أنه أساء لفظيًا إلى رئيس مجلس الإدارة وهدد بالتعدي بالضرب على أحد الأعضاء باستخدام كرسي.

 

تأديبية بني سويف تعاقب مفتش زراعي 

 

وتعود الواقعة إلى قيام المُحال بإحضار بطاقات صرف السماد الذكية لبعض المزارعين الذين يتبعون له، وهو ما اعترض عليه أعضاء مجلس الإدارة بسبب ترتيب عملية الصرف، وفي رد فعل على الاعتراضات، قام المُحال بالتعدي اللفظي، رغم تأكيد الشهود على عدم وقوع اعتداء جسدي من جانبه.

 

إساءة التعامل مع أعضاء جمعية زراعية ببني سويف

 

ورأت المحكمة التأديبية ببني سويف أن التصرف لا يقتصر على الإهانة اللفظية، بل يشكل مخالفة إدارية تستوجب المحاسبة، وهو ما استدعى معاقبته بالإنذار طبقًا للمادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

 

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