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محافظ بني سويف يشهد توقيع مذكرة تعاون لتوسيع منطقة النباتات الطبية

برتوكول تعاون لتوسيع
برتوكول تعاون لتوسيع منطقة النباتات الطبية ببني سويف، فيتو

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توقيع مذكرة تعاون مع مركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC) التابع لمعهد التخطيط القومي، لإعداد دراسة جدوى شاملة لتوسيع وزيادة المساحة المخصصة لإنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 147 فدانًا في مركز سمسطا بناءً على قرار جمهوري.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المحلية وتعزيز الصناعات الزراعية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يهدف المشروع إلى تحويل المحاصيل الزراعية إلى سلع نهائية تلبي احتياجات الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الصادرات وفتح فرص استثمارية جديدة.

 بروتوكول تعاون لتوسيع منطقة النباتات الطبية ببني سويف

ووقع المذكرة الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمود أبو العيون، الرئيس التنفيذي لمركز CDAC، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف الاستثمار والتنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ بني سويف أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في استغلال الموارد الزراعية بالمحافظة، والتي تساهم بنحو 46% من الإنتاج القومي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية المحلية التي أطلقتها المحافظة في ديسمبر 2020م، موضحا أن التوسع في هذا المشروع سيسهم في تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، خاصة في مجال النباتات الطبية والعطرية، مثل إنتاج المستخلصات الدوائية والعطور ومستحضرات التجميل.

وأشار نائب المحافظ بلال حبش إلى أن المشروع يعد نموذجًا للتخطيط الاستراتيجي القائم على استثمار المزايا التنافسية للمحافظة، معربًا عن تطلعه لأن يسهم المشروع في جعل بني سويف مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة النباتات الطبية والعطرية.

 تحويل بني سويف إلى مركز صناعي واستثماري

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي أن التعاون مع محافظة بني سويف يأتي في إطار دعم التخطيط العلمي لمشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن دراسة الجدوى التي سيتم إعدادها ستركز على تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تحويل بني سويف إلى مركز صناعي واستثماري رائد في هذا المجال.

أما الدكتور محمود أبو العيون، فقد أكد أن المركز سيتولى إعداد دراسة الجدوى وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن بني سويف تمتلك كافة المقومات لتصبح مركزًا رائدًا في الصناعات المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية، مؤكدًا أن الدراسة ستشمل آليات جذب الاستثمارات وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص.

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