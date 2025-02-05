الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

أول امرأة تتولي المنصب، تعرف علي بام بوندي وزيرة العدل الأمريكية الجديدة

بام بوندي تؤدي اليمين
بام بوندي تؤدي اليمين مدعية عامة للولايات المتحدة، فيتو

أدت بام بوندي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيرة للعدل ومدعية عامة جديدة للولايات المتحدة.

وكانت بوندي، المقربة من ترامب، عضو فريق الدفاع عنه خلال محاكمته البرلمانية التي كانت تهدف إلى عزله في عام 2020.

بوندي من مواليد 17 نوفمبر 1965 في تيمبل تراس بفلوريدا، وهي محامية أمريكية وسياسية عضو في الحزب الجمهوري، وشغلت منصب المدعي العام لولاية فلوريدا من عام 2011 إلى عام 2019، وهي أول امرأة تُنتخب لهذا المنصب.

 مؤيدة صريحة لمحاولات ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أصبحت مؤيدة صريحة لمحاولات ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وقدمت ادعاءات كاذبة بشأن تزوير الانتخابات.

وبحلول عام 2024، قادت الذراع القانوني لمعهد سياسة "أمريكا أولًا" الموالي لترامب.

حصلت بوندي على درجة البكالوريوس مع تخصص في "العدالة الجنائية" من جامعة فلوريدا في عام 1987.

وحصلت أيضا على دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ستيتسون في عام 1990.

وكانت بوندي عضوة في نادي "دلتا دلتا دلتا" النسائي عندما كانت طالبة جامعية، ثم انضمت إلى نقابة المحامين في فلوريدا في 24 يونيو 1991.

 حياتها المهنية  قبل تولي المنصب


بدأت حياتها المهنية مدعية عامة ومتحدثة رسمية في مقاطعة هيلزبره بولاية فلوريدا، حيث كانت مساعدة المدعي العام للولاية.

استقالت من هذا المنصب لتسعى لتولي منصب المدعي العام في فلوريدا.

ظهرت كضيفة في برنامج "سكاربورو كونتري" مع جو سكاربورو والعديد من البرامج الإخبارية الأخرى على قناة MSNBC وعملت في قناة "فوكس نيوز" كضيفة مضيفة.

حاكمت بوندي لاعب دوري البيسبول السابق دوايت غودن في عام 2006 لانتهاكه شروط إطلاق سراحه المشروط وتعاطي المخدرات. وفي عام 2007، حاكمت بوندي أيضًا المتهمين في وفاة مارتن أندرسون.


وترشّحت بوندي لمنصب المدعي العام في فلوريدا في انتخابات 2010، حيث واجهت ممثلة الولاية السابقة هولي بنسون ونائب حاكم الولاية السابق جيف كوتكامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

في مجال تنافسي، حصلت بوندي بشكل ملحوظ على دعم حاكمة ألاسكا السابقة سارة بالين، وقد أرجعت صحيفة "بالم بيتش بوست" الفضل في زيادة دعمها في الانتخابات التمهيدية إلى شغفها الإعلامي، بما في ذلك ظهورها المنتظم على قناة "فوكس نيوز" وارتباطها العلني بشان هانيتي.

وتعود أصولها إلى كامبانية بإيطاليا، وقد تزوجت من غاريت بارنز عام 1990، لكنهما انفصلا بعد 22 شهرًا من الزواج.

وفي عام 1996، تزوجت بوندي من سكوت فيتزجيرالد، وانفصلا في عام 2002.

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الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بام بوندي دونالد ترامب

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