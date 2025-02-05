البيت الأبيض يلمح لتراجع ترامب عن فكرة احتلال غزة ويوجه رسالة للأردن ومصر

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتعهد بإرسال قوات عسكرية أمريكية إلى قطاع غزة.

وأوضحت، أن ترامب لم يتعهد بإرسال قوات لغزة، وأوضح أن واشنطن لن تدفع تكاليف إعادة إعمار القطاع.

توضيحات من البيت الأبيض حول احتلال غزة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "إن ترامب لم يلتزم بإرسال قوات إلى غزة، مشددة على أن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف إعادة إعمار القطاع".

ترامب لم يقدم التزام بشأن سيطرت أمريكا على غزة

ولفتت، إلى أن ترامب لم يقدم بعد التزاما بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، الرئيس قال إن بلدنا لن يمول إعادة إعمار القطاع، وإن إدارته ستعمل مع شركائنا بالمنطقة بشأن ذلك".

ترامب، فيتو

وأشارت، إلى أن الرئيس الأمريكي يتوقع من مصر والأردن قبول الفلسطينيين مؤقتا حتى إعادة بناء وطنهم.

وذكرت، أن ترامب ملتزم بإعادة إعمار غزة وسيعمل على نقل سكانها من هناك مؤقتا.

ترامب يقترح فرض سيطرة أمريكية على غزة

وكان ترامب قد اقترح أمس الثلاثاء فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.

ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد.

وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.

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