أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ47.27 مليار دولار.. 100 جنيه زيادة في سعر جرام الذهب خلال 5 أيام.. والبورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

شهدت أسعار الذهب زيادة ملحوظة في الأسواق المحلية وصلت إلى 100 جنيه في الجرام الواحد.

وقفزت أسعار الذهب إلى مستويات جديدة فى الأسواق المحلية خلال الأسبوع الأول من الشهر وسجل سعر الجرام 21 الأكثر انتشار في الأسواق ما يقرب من 4010 جنيهات بعد أن كان يسجل في بداية الشهر الجاري نحو 3910 جنيهات.

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ 47.265 مليار دولار، في نهاية يناير 2025، بزيادة 156 مليون دولار عن ديسمبر الماضي.

انتشرت العديد من الأنباء اليوم الأربعاء، حول تراجع شركتى نيسان وهوندا عن الاندماج فى كيان واحد، خلال مما دفع أسهم الشركتين فى الارتفاع فى بورصة طوكيو.

يبحث العديد من العملاء عن شهادات البنك الأهلي 2025 بأعلى عائد شهري.

ويسعى البنك الأهلي لإرضاء جميع الفئات من العملاء عبر طرح مجموعة شهادات ادخار متنوعة.

شهدت جلسة التداول بالبورصة المصرية مساء حركة تداولات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تباين ملحوظ حيث خسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

حققت أسعار الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا فى الأسواق المحلية منذ بداية العام الجارى إلى الآن، حيث قفز سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 2200 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب 32080 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 29880 جنيها.

اتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في نهاية 2024 بسبب ارتفاع الواردات قبل بدء الولاية الثانية لدونالد ترامب، ومضيه قدمًا في تنفيذ وعده بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري وفدًا اقتصاديًا كوريًا برئاسة (kim byung-kwan ) رئيس اتحاد المستوردين فى كوريا الجنوبية لبحث سبل تعزيز التعاون المصري الكوري المشترك.

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