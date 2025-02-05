زيادة كبيرة في أسعار الجنيه الذهب بالأسواق المحلية منذ بداية العام

حققت أسعار الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا فى الأسواق المحلية منذ بداية العام الجارى إلى الآن، حيث قفز سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 2200 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب 32080 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 29880 جنيها.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

قفزت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد مع عودة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية على بضائع أميركية ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وما يمكن أن يسفر عنه ذلك من تباطؤ للاقتصاد وحروب تجارية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند سعر 2884.8 دولار للأونصة، بزيادة 0.31%، فيما سجل الذهب في المعاملات الفورية سعر 2856.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:33 بتوقيت جرينتش.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.01% إلى 107.8 نقطة.

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