حقيقة انسحاب نيسان موتور من الاندماج مع «هوندا»

انتشرت العديد من الأنباء اليوم الأربعاء، حول تراجع شركتى نيسان وهوندا عن الاندماج فى كيان واحد، خلال مما دفع أسهم الشركتين فى الارتفاع فى بورصة طوكيو.

حقيقة الانسحاب من الاندماج

ونفت شركة "نيسان موتور" اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، التقارير الإعلامية التي أفادت بأنها سحبت اتفاقًا أساسيًا لاندماجها مع "هوندا موتور".

وأكدت "نيسان" أنها لا تزال تجري مناقشات مع "هوندا" بشأن الاتفاق.

وقالت الشركة في بيان: “استنادًا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 23 ديسمبر من العام الماضي، فإننا وهوندا ما زلنا في مرحلة مناقشات متعددة تشمل ما ورد في التقارير الإعلامية، ونحن نعتزم تحديد الاتجاه النهائي والإعلان عنه بحلول منتصف فبراير”.

إنشاء شركة قابضة مشتركة بين نيسان وهوندا

وكانت "نيسان" و"هوندا" قد وقعتا في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم لبدء المناقشات حول تكامل الأعمال من خلال إنشاء شركة قابضة مشتركة.

وارتفعت أسهم "هوندا" و"نيسان" صباح اليوم في دولة آسيا بعدما ذكرت صحيفة محلية أن الشركتين تدرسان إلغاء محادثات الاندماج، وتوقعت الصحيفة أن يجتمع مجلس إدارة الشركتين قريبا لتحديد موعد إنهاء محادثات الاندماج.

وقفزت أسهم نيسان بأكثر من 7% في بورصة طوكيو في حين ارتفعت أسهم هوندا بأكثر من 4%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.